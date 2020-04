Se billedserie Med aflysningen af Festivalen og andre store begivenheder i løbet af sommeren, skal pladsen ikke bruges til noget andet. Foto: Jan Partoft

Aflyst Festival og landbotræf åbner for: Corona-test på Dyrskuepladsen

Roskilde Avis - 16. april 2020 kl. 14:20 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aflysningen af sommerens to helt store begivenheder Roskilde Festival og Fællesdyrskue med over 100.000 mennesker til hver, åbner nu under corona-krisen for, at Dyrskuepladsen i Roskilde kan bruges til helt andre og uventede formål.

Indenfor Region Sjælland åbnes et af to nye centre, der skal teste, om folk med denne type symptomer rent faktisk er smittet med corona-virus. Et andet placeres i Næstved.

Placeringen på Dyrskuepladsen rummer en række fordele.

Mere sikkert

Ved at foretage disse test på den store grønne plads ved Darupvej, kommer det til at foregå langt væk fra sygehusets øvrige aktiviteter. Dermed mindskes risikoen for en eventuel smitte af personalet og de øvrige patienter.

Samtidig er placeringen på Dyrskuepladsen alligevel ganske tæt på sygehuset i Roskilde, der nu er udset til at være center for regionens behandling af corona-patienter.

Endelig ligger Dyrskuepladsen meget centralt, ganske tæt på motorvejen og i gå afstand fra Roskilde Station.

tk