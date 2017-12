En ekstern advokat skal nu undersøge om det er ulovligt at beslutte at stoppe samarbejdet med Tvind. (Arkivfoto: Erling J.)

Advokat skal tjekke Tvind-stop - Lovligt forslagmener Jette Tjørnelund (V)

Roskilde Avis - 12. december 2017 kl. 00:41 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om Roskildes brug af mulige Tvind-institutioner bliver skubbet frem og tilbage over skrivebordene i de forskellige udvalg.

Først var der flertal i Byrådet for at stoppe samarbejdet med Tvind-stederne, efterfølgende forsvandt flertallet pludselig.

Nu skal en ekstern advokat se på, om det er lovligt, at kommunen tager en politisk beslutning om ikke længere at visitere til opholdssteder, der har med Tvind at gøre, som Venstre foreslog tilbage i oktober.

Dengang foreslog Venstres Bent Jørgensen, at kommunen skulle stoppe med at visitere til Tvind-institutioner.

Socialtilsyn Midt har forsøgt at undersøge sagen siden 2014, tilsynet har ikke fundet frem til, om Skolerne i Boserup er en del af Tvind, men de kan heller ikke afvise det.

- Så længe tilsynet ikke kan give en fuldstændig klar melding, om at der ikke er nogen økonomisk eller personligt forbindelse til Tvind, skal Roskilde ikke fortsætte med at visitere borgere til tilbudet, siger Venstres Jette Tjørnelund, der netop har haft sagen oppe at vende i Økonomiudvalget.

Sagen var før valget oppe at vende i Skole- og Børneudvalget og også i Økonomiudvalget, her var et stort flertal for, at Roskilde ikke skulle visitere børn og unge til de potentielle Tvind-steder.

Men på det efterfølgende Byrådsmøde var flertallet pludselig forsvundet, og sagen blev sendt tilbage til økonomiudvalget.

Spild af tid

Her besluttede et flertal, at en advokat udefra skal vurdere om det er lovligt at beslutte ikke at visitere til institutionerne.

Jette Tjørnelund kan ikke forstå beslutningen. Og hun er ærgerlig over, at sagen nu trækker ud.

- Vi vil gerne havde stoppet samarbejdet med Tvind så hurtigt som muligt, siger politikeren og fortsætter:

- Vi har ikke hørt, at det skulle være et ulovligt forslag, da vi fremlagde det for forvaltningen, og jeg er sikker på, at hvis det var ulovlig, så ville forvaltningen have fortalt det til os og udvalgene.

Vigtigt at være sikker

Borgmester Joy Mogensen mener ikke, at det er spild af tid at sende sagen til en ekstern advokat.

- Forvaltningen har rejst tvivl om det juridisk rigtige i beslutningen, derfor er vi nødt til at undersøge sagen ordentligt, siger borgmesteren og fortsætter:

- I modsat fald risikerer vi en dyr og langstrakt retssag, og det vil jeg selvfølgelig gerne undgå.

Joy Mogensen understreger, at hun personligt ikke ønsker, at kommunen samarbejder med en organisation som Tvind, der fører penge ud af landet.

Hvornår sagen er færdigbehandlet er endnu uklart.

Skolerne i Boserup oplyser selv på deres hjemmeside, at de indgår i Interessefællesskabet Tvind.

To af lærerne på skolen er stadig medlemmer af lærergruppen, som spillede en væsentlig rolle i den gamle Tvind-koncern.

Den erhvervsdrivende fond, Fælleseje, som ejer bygningerne i Roskilde og opkræver husleje fra skolerne, har adresse i Ulfborg, hvor Tvind-imperiet i sin tid startede.

Roskilde Kommune har flere tilbud med forbindelse til Tvind. Det drejer sig om Skolerne i Boserup, STU-tilbud og dagbehandlingstilbud med intern skole.