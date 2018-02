Advokat fylder 50 år

Samtidig har han specialiseret sig inden for leasing af kopi- og printudstyr, hvor han har ført utallige sager for leasingtagerne

Anders Rynkebjerg har arbejdet for at få ryddet op i alle de sager, hvor leasingtagerne har bundet sig til urimeligt dyre leasingaftaler - eller ligefrem snydt til at indgå helt urimelige aftaler. Her har han vundet flere banebrydende sager for Højesteret, senest i efteråret 2017.