Advokat Allan Ohms: Feriepengene - skal, skal ikke?

Roskilde Avis - 21. august 2020

Mange spekulerer over, om de indefrosne feriepenge skal hæves eller blive stående. Hvad er bedst?

Som det ser ud nu, vil udbetaling kunne ske fra starten af oktober og frem til 1. december. Den vil ske to uger efter, du har bedt om pengene og de beskattes som almindelig indkomst. Beder du ikke om udbetaling inden 1. december, får du dem, når du når folkepensionsalderen og går på pension - eller hvis du af andre grunde forlader arbejdsmarkedet.

Der hersker fortsat en del usikkerhed på området, som er præget af en hastelovgivning. Mange arbejdsgivere har endnu ikke indberettet, hvad deres ansatte har til gode på i forbindelse med overgangen til den ny ferielov.

Der er frist til 31. december i år, og duu kan på borger.dk/feriemidler se, om din arbejdsgiver har indberettet.

Derfor må det forudses, at udbetaling af beløb kan være fejlbehæftet. Der er så en buffer på to ugers feriepenge, men nogle vil opleve, at de bliver bedt om at betale tilbage.

Det element vil sikkert få nogle til at tøve, måske ikke med at bede om udbetaling, men mere med at bruge pengene, før visheden er til stede.

Topskatten

Det har været drøftet, om pengene skulle fritages for topskat. Topskat er nemlig en ekstra indkomstbeskatning, som lægges oven i den almindelige indkomstskat. For at blive pålagt at skulle betale topskat, skal din årlige indtjening overstige 531.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

Omregner vi dette tal til månedsbasis, svarer det til en løn på 44.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag eller 48.100 kr. før arbejdsmarkedsbidrag.

Topskattesatsen er i 2020 på 15 %, hvilket gælder for alle danske skatteydere.

Topskatten på 15 % betyder, at den del af din indtjening, der overstiger beløbsgrænsen på 531.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, beskattes med yderligere 15 %, som lægges oven i din almindelige indkomstskat.

Skatteloftet er i 2020 på 52,06 %, hvilket dermed er den maksimale sats for, hvor meget du kan blive trukket i skat af din indkomst.

For nogle vil netop topskatteelementet være en barriere. Omvendt kan en engangsudbetaling ved pensioneringen også kunne udløse topskat.

Penge på lommen

Mod udbetaling kan tale, at du måske har et behov for en større opsparing ved tilbagetrækning, så det er en fordel at gemme pengene.

Feriepengene modregnes ikke i tillægsydelser til folkepension, men de vil kunne betyde modregning i efterløn, hvilket kan få nogle til at bede om udbetaling nu.

Har du tænkt dig at foretage en større investering om nogle år, så kan feriepengene jo bruges i den forbindelse, hvis de hæves inden 1. december i år.

Det rigtige valg afhænger af de individuelle forhold og holdninger.

Hvad er bedst for dig: et forbrug her og nu eller en ekstra pose penge på pensionstidspunktet? Ligger pengene bedst i dine lommer?

Har du et ønske, som nu kan realiseres og ønsker du at skubbe på øget forbrug?

Nogle har tænkt på det gamle ord, der siger, at den, der gemmer til natten, gemmer til katten.

Hvis du dør, før feriepenge udbetales, så tilfalder de boet og bliver altså ikke tabt, men hvordan en samlet udbetaling ved din pension vil se ud til den tid, det er svært at spå om.

Jeg tror derfor, mange vil vælge at tage puljen hjem nu - tre uger og så resterer der fortsat to uger.

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater.