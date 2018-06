Advarsel: Flere falske festivalbilletter i omløb

Sikkert køb Hvis man vil være sikker på at få fingrene i en ægte billet, der kun er solgt en gang, skal man enten kontakte festivalen eller Ticketmaster, der sørger for at billetten bliver overdraget på den rigtige måde, så man ikke risikerer, at stå med en ugyldig billet.

For at undgå at blive snydt råder politiet desuden til, at man ikke søger efter billetter på sociale medier. At man mødes ansigt til ansigt med sælger, og at man tjekker, at der står samme navn på billetten, Mobilkontoen og på den person man har kontakt til.