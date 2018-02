Flemming Damgaard Larsen (V) er medlem af Sjællands Regionsråd og kommunalbestyrelsen i Lejre. Her ses han på Roskilde Station sammen med den tidligere DSB-chef Søren Eriksen. (Arkivfoto: Erling J.)

Advarer mod S-tog: Roskilde skal slås for regionaltog

Roskilde Avis - 19. februar 2018 kl. 00:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde-området skal slås for at bevare sine gode regional- og intercitytog i så stort omfang som overhovedet muligt. Samtidig er det farligt at tro, de kan erstattes af S-tog.

Sådan siger Venstres lokale trafikekspert Flemming Damgaard Larsen efter det oplæg om den fremtidige togtrafik på Sjælland, som Trafikministeriet har offentliggjort.

Flemming Damgaard er i dag medlem af Lejres kommunalbestyrelse samt Sjællands Regionsråd.

Tidligere repræsenterede han også Roskilde-kredsen på Christiansborg, hvor han bl.a. blev formand for Folketingets Trafikudvalg.

Med sine mange års erfaring om trafik-politik, der skaffede ham det positive tilnavn 'Flemming Fut', ved Damgaard Larsen derfor, hvad han taler om.

En afsnøring

Flemming Damgaard kalder det for 'en afsnøring' af Roskilde og hele Nordvestsjælland, hvis togtrafikken reduceres på den måde, som det nu er foreslået.

- Vi har tværtimod brug for flere tog, f.eks. med 20 minutters drift i myldretiden, til Holbæk og Kalundborg, hvor der i disse år er foregået en vigtig erhvervsudvikling.

- En dårligere togbetjening vil selvfølgelig også ramme alle de mindre byer i området som Hvalsø, Lejre, Borup, Viby og Gadstrup, siger Flemming Damgaard.

Job og uddannelse

Trafik-politikeren fremhæver, at Roskilde i dag er landets største 'pendler-station', hvis man måler, hvor mange fra det lokale område, der hver dag tager toget på arbejde.

- Mange tusinde rejser hver dag ud af Roskilde på arbejde, og lige så mange kommer til.

- Samtidig er Roskilde regionens største uddannelsesby, og alle de unge, som går på byens mange uddannelses-institutioner, vil også få sværere ved at komme hertil.

- Endelig er det også vigtigt at have gode forbindelser til Fyn og Jylland af hensyn til Roskilde-områdets erhvervsliv, forklarer Flemming Damgaard.

De vil flytte togene

Flemming Damgaard advarer imod at tro på, at S-tog kan erstatte regional- og intercitytog for Roskilde.

- Så mister vi de hurtige og gennemgående forbindelser både til København og den vestlige del af landet. Det vil være en klar forringelse, for S-togene er nemlig langsommere.

- DSB mangler jo toge i stort omfang. I dag er de nødt til at bruge mange af dem i vores område, fordi her er mange passagerer, som giver dem store indtægter. Det kan de ikke undvære.

- Men hvis først de kan henvise til, at folk bare kan tage S-toget i stedet for, så vil der blive flyttet mange togsæt til andre dele af landet, hvor man også gerne vil have flere forbindelser, forklarer Flemming Damgaard.

