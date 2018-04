Ærlig snak om eksperimentet på Østervangsskolen

Fra opførelsen i 1969 var Østervangsskolen et pædagogisk eksperiment, med Mark Jensen som skoleleder og en for den tid progressiv pædagogik, der satte eleverne og deres kreativitet i centrum og gav dem medbestemmelse. Med en stab af unge, nyuddannede lærere blev der et miljø for teater og musik og et sammenhold om middage på tværs og skolen som lokalt kulturcenter.