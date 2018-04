Ældrerådet samler erfaringer ind

Torsdag 3. maj kl. 16-18 giver Roskilde Ældreråd alle interesserede mulighed for at fortælle hvordan den førte sundsheds- og omsorgspolitik for ældre fungerer i praksis i Roskilde Kommune.

Brug for input

- Ældrerådets primære opgave er at rådgive politikerne i byrådet om alle ældrepolitiske emner. Derfor har vi altid brug for input. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage, så vi alle kan blive klogere, siger Marie Jørgensen, som er formand for Ældrerådet.