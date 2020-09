Ledelsen på rådhuset er godt klar over de store problemer i hjemmeplejen og prøver nu at gøre noget ved sagen. (Arkivfoto: Erling J.)

Ældre klager til avis: Ansatte flygter fra hjemmeplejen

De fortæller samstemmende, at de fastansatte medarbejdere flygter fra hjemmeplejen pga. dårlige ledelse. I stedet kommer der så hele tiden kommer nyansatte, som har svært ved at hjælpe de ældre. Det giver en meget dårlig service.

Ifølge kilder på rådhuset er kommunens ledelse udmærket klar over problemet og prøver nu at gøre noget ved det.

Bo Viktor, formand for FOA, som er den forhandlingsberettigede fagforening for hjemmehjælperne, er også bekendt med problemerne.

- Vi er gået i gang med at gøre noget ved sagen, for vores medlemmer kan ikke længere holde til de umulige arbejdsbetingelser, som de er blevet udsat for.