Årets udgivelser ifølge bibliotekaren

Roskilde Avis - 27. december 2019 kl. 03:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bibliotekarer fra Roskilder Bibliotekerne har dykket ned i bunkernen af bøger, plader og tegneserier, der er udkommet gennem 2019. Her giver de deres bud på årets bedste udgivelse i seks forskellige kategorier.

Tegneserie

Pénélope Bagieu: Skamløs - rebelske kvinder der ændrede verden. 2 bind

Af Morten Langkilde

Skamløs fortæller over to bind 30 kvinders livshistorie. Nogen er verdenskendte, andre er endt under offentlighedens radar. Fælles for dem alle er, at de skildres i både sjove og alvorlige portrætter.

Der hersker ingen tvivl om Bagieus kærlighed og respekt for sine hovedpersoners liv og livsvalg, men samtidig er det hele gennemsyret af en skarp humor - både i tekst og i tegninger - der løfter værket fra tung biografi til medrivende lærerig underholdning.

Skrevet og tegnet af Pénélope Bagieu, der har høstet kæmpesucces med sine tegneserier om kvinder. Både på blog og på papir.

Skønlitteratur

Tomás Gonzáles: Det vanskelige lys

Af Ann Luther Torp

På kun 113 sider udfolder den colombianske forfatter Tomás Gonzáles en imponerende fortælling.

Temaet er aktiv dødshjælp, men romanen handler også om kærligheden, om kunsten og om hvor vanvittigt smukt, livet kan være.

David er en ældre kunstmaler, hvis syn er begyndt at svigte. Han har derfor lagt penslen og i stedet grebet fyldepen og lup, så han møjsommeligt kan nedfælde historien om sin søn Jacobo.

Det vanskelige lys er en rørende fortælling bygget op af vekselvirkningen mellem lys og mørke; mellem glæde og sorg - ganske som et menneskeliv.

Musikalbum

Lana Del Rey: Norman Fucking Rockwell

Af Ulla Lyhne

Lana Del Reys univers er et helstøbt og vellydende sted at opholde sig. Træd ind i en amerikansk myte fra 50-60'erne, et Hollywood noir med en nagende følelse af, at alt kan gå galt og sandsynligvis gør det lige om lidt.

Del Rey skriver sange om kunstnere og samfundets outsidere, og iklæder sig den ene persona efter den anden. Musikalsk sender hun mange referencer ned igennem musikhistorien, sangene er lige dele melankolsk pianobårne og lidt mere fyldige og arrangerede.

Og i centrum står hendes skarpe og forførende vokal, der lyder mere insisterende end nogensinde.

Lana Del Rey har for længst indtaget popkulturen som stilikon. Norman Fucking Rockwell er hendes femte album og et af hendes bedste. Hvis du kun skal lytte til en enkelt udgivelse i år, så lad det være denne.

Børnebog

Thomas Brunstrøm: Sallys far er langt ude i skoven

Af Charlotte Holm Juul

Sallys far synes, at hun og hendes lillebror kigger for meget ind i en skærm. Derfor skal de på telttur med korte bukser, dolk og fiskestang.

Der går dog ikke længe, før far har smidt brugsanvisningen til teltet væk - for sådan én bruger mænd jo ikke - og i timevis bøvler med at få det slået op.

Turen byder også på natteløb, hvor det hverken er Sally eller hendes lillebror, der er bange for monstrene i skoven.

En fantastisk og virkelig sjov billedbog for de 4-7-årige og deres forældre. Der findes 6 andre bøger i serien om Sallys far, som alle får både børn og forældre til at grine inden sengetid.

Fagbog

Anders Kofoed: Anders Kofoeds store bog om naturen,

Af Ole Hilmer Petersen

Anders Kofoed, der er biolog, zoolog og naturvejleder, har lavet en glimrende naturformidlingsbog for hele familien.

Med stor begejstring for vores natur fortæller han om dyr og planter i den danske natur. Bogen er inddelt i haven, byen, skoven og søen. Der beskrives ca. 200 dyr og 50 planter.

Desuden er der temaartikler, der går mere i dybden med emnet, f.eks. dyr der lever på et juletræ.

Bogen er flot illustreret og er en god og overskuelig guide til naturoplevelser hele året rundt.

Engelsksproget roman

Sara Collins: The Confessions of Frannie Langton

Af Susan Jessen Spiele

London 1826. En ung sort tjenestepige står anklaget for brutalt at have myrdet sin herre og hans kone.

Hun kan ikke huske hvad der skete den aften, men fortæller hele sin historie i retten; fra sin opvækst som slave på Jamaica, arbejdet for hendes herre i hans laboratorium og rejsen til London.

Da hun teknisk set er fri ved ankomsten til England, får hun arbejde i huset for en ven af hendes nu tidligere ejer. Her bliver hun involveret med sin frue, hvilket får fatale konsekvenser.

En fantastisk velskrevet, original, levende gotisk roman, der går langt ud over hvad man forventer. Fremragende debut.