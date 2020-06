Se billedserie Kezia Gina Bagger fik sat sin hue på af barndomveninden og klassekammerat Emily Søndergaard, da hun som den første hf'er i år var færdig med eksamerne hos VUC i Læderstræde. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Årets første hf'ere fra VUC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets første hf'ere fra VUC

Roskilde Avis - 22. juni 2020 kl. 12:52 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos VUC Roskilde i Læderstræde er de første hf'ere fra den to-årige uddannelse ved at være færdige med deres eksamener. De to første, der fik hue på, var Kezia Gina Bagger fra B-klassen, der afsluttede sin engelskeksamen med karakteren 12 og Thio Joshua Skafte Nielsen fra C-klassen, som også havde engelsk i den afsluttende eksamen. Han fik karakteren 10.

De to ved godt, hvilken vej de skal gå i deres uddannelsesforløb.

- Jeg skal begynde på pædagoguddannelsen på Absalon, fortæller Thio Joshua Skafte Nielsen.

- Det bliver med henblik på at arbejde med børn enten i vuggestue, børnehave eller klub.

Helt så hurtigt kommer det ikke til at gå for Kezia Gina Bagger, da hun har ambitioner om at uddanne sig til ambulanceredder.

- Nu skal jeg gå i gang med at træne min fysik, og jeg vil nok også tage nogle supplerende kurser i biologi og matematik, før end jeg går til optagelsesprøverne til ambulanceredderuddannelsen.

Fjernundervisning

De to nybagte hf'er er blandt de cirka 100, der bliver færdige fra VUC Roskilde i år.

- Vores elever har klaret sig rigtig godt trods det, at vi lukkede ned for fysisk fremmøde 12. marts lige efter statsministerens tale aftenen før, fortæller rektor Dorthe Jensen Lundqvist.

- Vi gik over til fjernundervisning fra dag et, og da vi i 10 år har haft elever i e-learning, hvor de kun kommer på skolen to gange på et år, havde de fleste lærere erfaring med den form for undervisning.

Eleverne lærte også hurtigt at finde ud af, hvordan det var at være i skole hjemmefra.

- Lige i starten var der nogle af eleverne, som syntes at der var lige lovlig mange opgaver på en gang, men det fik vi justeret, siger Dorthe Jensen Lundqvist.

- Det var sjovt at se, hvordan nogle af vores elever blomstrede op, da de kom på fjernundervisning. Vi hørte dog også fra nogle af vores ordblindeelever, at det var blevet sværere, når de ikke var sammen med læreren.

Klar til august

Præcis hvor mange elever, der begynder på VUC i Læderstræde efter sommerferien har Dorthe Jensen Lundqvist ikke noget klart svar på.

- Vi får tilmeldinger hen over sommeren, så vi ved det først selv, når vi møder ind efter sommerferien, siger rektoren.

- Til gengæld ved vi allerede nu, at der er elever nok til fire klasser og måske en femte. Her bliver der efter sommerferien to ordblindeklasser i forhold til i år, hvor der var en klasse.

VUC i Læderstræde har hovedparten af de elever, som VUC Roskilde og Køge har i de tre afdelinger, der ud over de to førstnævnte byer er en afdeling i Greve. Cirka 1.900 elever har deres uddannelsessted i Roskilde-afdelingen.