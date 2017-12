Det store vikingeskib, der nu er genopbygget i en kopi, indgik sammen med tre andre i Roskildes kystforsvar, da de blev sænket for at spærre sejlrenden ved Skuldelev. (Arkivfoto: Erling J.)

Årbog fra Historisk Samfund om: Roskildes søforsvar

Roskilde Avis - 13. december 2017 kl. 00:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årbogen for 2017 fra Historisk Samfund for Roskilde Amt har søforsvaret af domkirken som en af sine hovedartikler. Den er skrevet af Hans Jeppe Ravn, som er marine- og middelalderarkæolog.

Hovedvægten er naturligvis lagt på vikingeskibene i sejlrenden ved Skuldelev, der var så vigtigt et fund, at man byggede et helt museum til dem inde i bunden af fjorden neden for domkirken.

Men også andre steder i den snævre Roskilde Fjord har der været søspærringer for at stoppe en angribende fjende.

Når Roskilde ligger, hvor byen nu er, skyldes det netop den gode mulighed for at forsvare byen på dette sted. På toppen af bakken, hvor domkirken nu knejser, springer der også kilder med frisk vand. Samtidig skulle en fjende angribe opad og først forcere den store vold, rundt om Roskilde, som man stadig kan se rester af ved indgangen til Byparken fra Provstevænget.

I vikingetiden var de store langskibe datidens hangarskibe, som kunne transportere en overlegen slagstyrke hurtigere frem, end forsvarerne kunne marchere til lands. Derfor var det en fordel, at en fjende først skulle sejle ned gennem den lange Roskilde Fjord, hvor de ville blive opdaget.

Så kunne forsvarerne nå at tænde bål på bavnehøjene hele vejen, og inde i Roskilde kunne man så nå at samle folk nok til at forsvare byen. Denne gunstige placering og de øvrige militære forsvarsværker er nok en vigtig grund til, at Roskilde aldrig blev angrebet og indtaget.

Tvunget i kloster

I en anden interessant artikel fortælles om, hvordan helt unge drenge blev lokket og tvunget i kloster hos dominikaner-munkene i Roskilde, der holdt til i det område, som nu hedder Sortebrødre Plads bag ved Superbrugsen.

En af dem hed Jacob, og han fortrød hurtigt. Derfor stak han af den ene gang efter den anden, selv om han fik tæv, når han kom tilbage i klosteret.

Til sidst valgte han at blive almindelig præst ved en kirke, og han fik 10 år senere med tilbagevirkende kraft pavens tilladelse til at forlade munkeordenen. Alle disse oplysninger har to forskere fundet ved pavestolens arkiv i Rom, efter at dette blev åbnet.

Formanden i Historisk Samfund for Roskilde Amt, tidligere lektor Gorm Bruun Hansen på Amtsgymnasiet, har været redaktør.

De øvrige medlemmer af redaktionsgruppen er Hans Michelsen, Bente Kjærgaard og Henrik Denman.

