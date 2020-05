Åbning til Kr. Himmelfart: Biskop genstarter domkirken

Åbner for turister Fra tirsdag 19. maj er Domkirken åben for kirke- og andagt-søgende på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 10-14. Dette tidsrum kan dog være reduceret ved bisættelser og andre kirkelige handlinger (kan ses på hjemmeside og opslagstavle).

Her glæder menighedsråd og personale glæder sig til at kunne åbne under disse særlige omstændigheder og gør alt for at sikre en tryg kirkegang med håndsprit, grundig rengøring, afstand, der rummer plads til salmesang og sund fornuft.