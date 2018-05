Se billedserie Den flotte nye moske i baggården ved Allehelgensgade 11 var smykket med både danske og tyrkiske flag i dagens anledning. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Åbning af Roskildes nye moské med: Gode ønsker og fromme håb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbning af Roskildes nye moské med: Gode ønsker og fromme håb

Roskilde Avis - 10. maj 2018 kl. 15:06 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange gode ønsker og fromme håb blev fremsat, da Roskildes nye moské torsdag blev åbnet i Allehelgensgade 11 B, hvor op mod 500 mennesker var mødt op for et markere det. Flere af talerne fremhævede, at moskeen og de øvrige aktiviteter i det store kulturcenter kan være med til at fremme integrationen for det tyrkiske mindretal og andre muslimer i Roskilde - fremfor at forstærke bremse eller hindre den.

Allerede ved indgangen blev gæsterne budt velkommen af Halime Yilmaz fra Kvindeudvalget og hendes to døtre, der uddelte blomster og chokolde.

I gården var der sat stole op med overdækket telttag og plads til dignitarer af varierende rang på de første rækker. Flertallet af deltagerne kom fra byens mindretal med tyrkisk oprindelse, men der var også mere indfødte roskildensere.

Det officielle Roskilde

Det mere officielle Roskilde var repræsneteret af en række medlemmer fra byrådet. Udover borgmester Joy Mogensen (S) deltog hendes partifæller Daniel Prehn, Tomas Breddam, Jette Henning, Poul Lindor - og selvfølgelig Tuncay Yilmaz, der er formand for Roskilde Kulturforening, som har stået for byggeriet.

Venstre var repræsenteret af Bent Jørgensen og Lars-Chr. Brask, mens tidligere byrådsmedlem Jonas Paludan og nu medlem af Enhedslistens hovedstyrelse også var mødt op.

De Konservative var dækket ind med John Jacobsen og Jesper Kejlhof fra Folkeoplysningsudvalget, hvor Roskilde Kulturforening også er medlem.

Desuden deltog folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) og medlem af Sjællands Regionsråd Jorun Bech (S).

Sidst men ikke mindst kom Roskildes biskop Peter Fischer-Møller med en meget velovervejet tale til åbningsfesten.

En lang kamp

Formanden for moskeen Tuncay Yilmaz var stolt over, at byggeriet endeligt var blevet færdig efter en lang kamp og store anstrengelser.

Han takkede de mange, der har bidraget, og gentog, at det er Roskildes lokale muslimer, der har betalt for det store byggeri, så man ikke er i lommen på nogen.

- Vi har selv samlet 12,5 mio, og lånt de 7,5 mio., som vi nu betaler af på.

- Nu håber vi, det på alle måder bliver et sted med 'højt til loftet', så vi gennem et alsidigt kulturliv i endnu højere grad kan bidrage til integration i Roskilde.

Inspireret af smukke huse

Biskop Peter Firscher-Møller glædede sig over, at Roskildes muslimer nu har fået et samlingssted i et smukt hus.

- Når jeg prædiker i domkirken, arbejder jeg også i et smukt hus. Den slags inspirerer, og så går man bagefter ud i det omgivende samfund med glæde. Dermed får man udrettet mere og har blik for det smukke, som Gud har skabt for os alle. Det, tror jeg også, sker for jer, forklarede biskoppen.

Peter Fischer-Møller fremhævede den danske Grundlovs ord om, at der er religionsfrihed for alle trosretninger her i landet. Men at alle også er underlagt lovene, der går frem for alle religiøse dogmer.

- Men det betyder ikke, at religioner skal gemmes væk. Jeg er sikker på, at når man åbent kan dyrke sin religion her og hos alle trosretninger, så modvirker det 'parallel-samfund' med fanatisme, og det fremmer integrationen.

I god og ond tro

Borgmester Joy Mogensen sagde i sin tale, at alle religioner kan bruges i både god og ond tro. Det kommer an på, hvem der fortolker dem.

- Tilbage i Middelalderen stod Islam I Mellemøsten, Nordafrika og Spanien for oplysning og modernisering. Her blev skabt mange opfindelser, f.eks. det talsystem, der er grundlag for moderne matematik og videnskab. Det lærte vi at i Europa og arbejdede videre med.

- I disse år forbindes Islam alt for ofte med terror eller fanatisme, selv om det kun er et fåtal, der bekender sig til det. Derfor er det så vigtigt, at alle I andre fra det store fredelige flertal, der sammen med os andre vil skabe et bedre liv, siger til og fra.

- Nu lever I her i Roskilde sammen med os, og vi kan udrette meget sammen. Minderne om jeres forfædres land Tyrkiet og de negative ting, der i lige nu foregår dernede, må ikke forhindre jer i at bidrage positivt til integration.

- Jeg kommer her og ønsker jer tillykke med den nye moské, fordi jeg stoler på, at I også vil arbejde med os til gavn for et bedre Roskilde, sluttede Joy Mogensen.

Blandt de sidste talere var Tyrkiets ambassadør i Danmark, som holdt en del af sin tale på engelsk og bl.a. forklarede, at i hans hjemland har moskeer, synagoger og kirket fået lov til at stå fredeligt ved siden af hinanden gennem mange århundreder.

tk