Roskilde Sygehus blive center for corona-behandlingen i regionen, når epidimien nu er blevet mindre omfattende men mere langvarig.

Åbnede først og lukker sidst: Corona-center på Roskilde Sygehus

Roskilde Avis - 15. april 2020

Sygehuset i Roskilde bliver corona-centrum i Region Sjælland, efter at epidemien nu er blevet mindre omfattende, men til gengæld ser ud til at kunne vare i længere tid.

- Roskilde var det første blandt vore sygehuse, der blev åbnet for corona-patienter, og det bliver også sidst til at lukke ned. Her findes nemlig kvalificeret personale og plads til senge for at løse denne opgave, forklarer Leif Pandruo, der er direktør for sundhedsvæsenet i regionen.

Efter Roskilde blev der også åbnet for corona-patienter på sygehusene i Slagelse og derefter i Nykøbing F., og en formindskelse af behandlings-kapaciteten skal nu foregå i omvendt rækkefølge.

- Heldigvis har sygdommen ikke udviklet sig med en masse patienter, der krævede behandling på én gang, sådan som vi havde frygtet i værste fald. Men til gengæld forbereder vi os nu på, at epidimien måske kan vare i op til et år med færre patienter ad gangen, siger Leif Panduro.

Plads til andre patienter

Mens et vist beredskab til corona-patienter skal køre videre i Roskilde, er ledelsen for regionens sundhedsvæsen ved at planlægge, hvordan man kan behandle flere andre patienter, der har måttet vente under epidemien.

- Vi skulle være sikre på at kunne klare coronaen, men når det nu ikke er blevet værre, kan vi godt klare andre operationer og behandlinger samtidig. Dog skal det planlægges på en måde, så vi hele tiden har en kapacitet, hvis der bliver en genopblussen af corona, når samfundet nu begynder at blive lukket op, og risikoen for smitte dermed stiger..

- Alt det skal vi nu have planlagt, forklarer Leif Panduro.