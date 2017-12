Se billedserie Kronprinsesse Mary indvier Roskildes nye julemærkehjem på Baldersvej 3. (Arkivfoto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Åbent hus på julemærkehjemmet: Første gæst er Mary Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent hus på julemærkehjemmet: Første gæst er Mary

Roskilde Avis - 31. december 2017 kl. 00:15 Af Charlotte Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene på julemærkehjemmet Liljeborg på Baldersvej 3 glæder sig til den officielle åbning, der finder sted fredag 12. januar.

Ved åbningen deltager kronprinsesse Mary ved et lukket arrangement med børnene og julemærkehjemmets indbudte gæster.

Nogle af børnene, der flyttede ind på Liljeborg inden jul, skal synge julemærkehjemmets helt nye Liljeborg-sang for hende.

Ankomst kl. 11

Kronprinsessen er protektor for julemærkehjemmene i Danmark og ankommer kl. 11 for at indvie det nye julemærkehjem i Roskilde.

- Vi ved ikke helt, hvor længe hun bliver, men hun er i hvert fald kørt, når vi holder åbent hus for hele byen kl. 13.30 til 16, fortæller forstander Henrik Bøtkjær.

Alt personale er klar til at vise frem og svare på spørgsmål om Roskildes nye julemærkehjem. Også skolen på Baldersvej 1 er åben for interesserede.

- Arrangementet er vores tilbud til byen om at komme og se nærmere på det, de har fulgt på afstand i de seneste år. Vi har jo bygget og renoveret og forvandlet det gamle Haraldsborg til det nye Liljeborg, siger forstanderen.

Han håber, Liljeborg vil få en plads hos byens borgere, som noget de er stolte af.

Skaber et hjem

Selv er Henrik Bøtkjær en meget stolt forstander.

- Jeg glæder mig til at åbne dørene og vise det hele frem. Der er sket meget, siden jeg flyttede ind i mit kontor i en skurvogn i februar for snart et år siden.

- Vi er helt klar, bortset fra udsmykningen på væggene for eksempel. Den vælger vi først, når hverdagen har indfundet sig og vi stille og roligt skaber et hjem for alle børnene, siger han.

Plads til gæster

Det sidste hold børn flytter ind 7. januar. Så er alle 36 pladser fyldt op og Henrik Bøtkjær og hans medarbejdere skal sammen med børnene skabe en helt ny kultur.

- Det bliver rigtig spændende. Liljeborg-sangen er første del af vores kultur. Vores nye, runde bygning vil også blive et symbol for os. Den tilhørende gård har allerede vist sig at fungere rigtig godt til større arrangementer, for her var 800 mennesker til vores julemarch, fortæller han.

Liljeborg har allerede bevist, at der er plads til mange gæster, og Henrik Bøtkjær ser derfor frem til at modtage rigtig mange også den 12. januar ved åbent hus-arrangementet.