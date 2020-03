Åbent hus i Pava Centret

Indehaverne Dan og Morten overtog Pava Cetret i Roskilde for ca. fire år siden. Traditionen tro har de fortsat med at holde åbent hus hos Pava. "Vi har masser af kunder, der gerne vil sikre sig, at deres bil får et tjek af undervognen. Alle biler på vores breddegrader er udsatte for rust, og da vores kunder sjældent har mulighed for at se efter rust i bunden af bilen, så giver vi alle mulighed for at få det set efter af os, fortæller Morten.