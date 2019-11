En arbejdsgruppen opfordrer borgmester Tomas Breddam og byrådet til at gå i spidsen for arbejdet med at gøre Roskilde røgfri.

Åbent brev til borgmester og byråd: Målet er et røgfrit Roskilde

Åbent brev til Roskilde Byråd ved borgmester Thomas Breddam

Roskilde skal være røgfri i 2030. Det er et flot mål og et fælles projekt for alle borgere i Roskilde.

Sundheds-og Omsorgsudvalget i Roskilde kommune er gået forrest og sagde for 2 år siden ja til at gå ind et partnerskab, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har etableret i 2016.

Stærke lokale kræfter som Roskilde Festival, Roskilde Tekniske Skole, Hedegårdenes Skole, Roskilde Idrætsunion, Jyllingehallerne og Claus Larsen, formand for Kultur-og Idrætsudvalget i Roskilde kommune har ligeledes forpligtet sig og er med i partnerskabet.

Der er al mulig grund til at anerkende, at vore politikere har besluttet at gøre en indsats for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at færre end 5% af den voksne befolkning er rygere. Det er prisværdigt, når politikerne går i front ikke mindst i dette tilfælde, hvor flere desværre er begyndt at ryge, og vi ved, at dem, der ryger, er udsat for meget stor risiko for sygdom og tidlig død.

Vi ved også, at rygning er årsag til flere dødsfald end for eksempel fysisk inaktivitet, alkohol, overvægt og usund kost.

Der er allerede en del arbejdspladser i Roskilde, som er røgfrie.

Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole er røgfrie på matriklerne, Kristiansminde Plejecenter vedtog "Røgfri arbejdstid" for 5-6 år siden, ingen ansatte dagplejere må ryge, Boligselskabet Sjællands nyopførte boliger i Trekroner er røgfrie, Jyllinge Hallerne er røgfrie, og det er heller ikke velset, at man står og ryger ved indgangen.

Nogle af de nævnte arbejdspladser er kommunens egne. Andre ikke, og listen kunne sikkert være meget længere.

Fælles for dem er, at ledelse og medarbejdere gør en indsats for at forebygge og bekæmpe de voldsomme skader og tidlig død, som rygning kan være årsag til. "Rygning dræber" SKAL der stå på cigaretpakkerne, og det er der en årsag til.

Vi opfordrer derfor borgmester Thomas Breddam til at stille sig i spidsen for en nødvendig diskussion og beslutning i Roskilde Byråd om at gøre samtlige kommunens arbejdspladser røgfrie i arbejdstiden i 2030. Det er en målsætning, som vil være et fint eksempel for alle borgere i Roskilde.

Første skridt var beslutningen i Sundheds - og Omsorgsudvalget om at indgå i partnerskabet om et røgfrit Roskilde i 2030.

Næste skridt må være, at byrådet fører an og beslutter, at samtlige kommunale arbejdspladser med 7.500 medarbejdere og alle de mange børn og unge, der har deres daglige gang på skoler, fritidstilbud, sportsklubber er røgfrie på deres respektive arbejdspladser, skoler og klubber i arbejdstiden i 2030.

Med venlig hilsen Arbejdsgruppen om tobaksforebyggelse i det omgivende samfund,

Ole Rasmussen, Per Hors, Kim Høegh Karlsen, Kræftens Bekæmpelse og Lis M. Frederiksen