Udsattemessen på Stændertorvet samlede bred opbakning i Roskilde. (Foto: Mie Neel). Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Åbent brev til Roskilde Byråd:Brug for udsatteråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent brev til Roskilde Byråd:Brug for udsatteråd

Roskilde Avis - 01. maj 2018 kl. 01:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til Roskilde Byråd

En lang række frivillige sociale organisationer i Roskilde har bidraget- og deltaget en Udsattemesse 14. april på Stændertorvet og i Byens Hus med det formål at sende et signal til politikere og borgere i Roskilde Kommune om, at udsatte medborgere iblandt os har brug for ekstra støtte i forhold til i dag.

Begrundelsen for Udsattemessen ligger i, at mange frivillige sociale organisationer i Roskilde Kommune igennem det sidste års tid har oplevet, hvorledes gruppen af udsatte medborgere vokser, og at de frivillige organisationer i stigende grad udfordres af den nye tilgang.

Gensidig information og erfaringsudveksling mellem organisationerne har ledt til et ønske om at starte en offentlig debat om udsattes vilkår i Roskilde.

Vi opfordrer Roskilde byråd til at udvikle en særlig Udsattepolitik til støtte for udsatte medborgere og til at lade dem samt det engagerede sociale civilsamfund spille en rolle i udformningen og implementeringen af politikken gennem et såkaldt Udsatteråd med hørings- og initiativret.

Vi mener, at disse tiltag kan åbne for en større forståelse af udsatte medborgeres situation og dermed en mere bæredygtig tilgang til en løsning af deres problemer. Vi er her inspireret af Rådet for Socialt Udsatte, og vi kan se, at lignende initiativer er blevet taget i mange andre kommuner i Danmark.

Vi håber, at vores initiativ vil tilskynde til en politisk debat om støtten til vores udsatte medborgere, og vi ser frem til et fortsat positivt samarbejde med Roskilde Byråd om at gøre en ekstra indsats for at forbedre de udsattes vilkår.

Venlige hilsner fra følgende Organisationerne

Ventilen

Følgeven Roskilde

Kafe Klaus

Røde Kors Roskilde

Røde Kors, ungdom

Netværk mod fattigdom

Red barnet

Kirke på vej

Domsognets menighedspleje

Headspace

Sind

Lænken Roskilde

Hus forbi

Børnenes kontor

INSP!

Hanne Marie Hjemmet

Foreningen Børn med angst

Sankt Hans Have