Åbent brev: Øjenvidne til voldsomme eksplosioner på Sankt Agnes

Roskilde Avis - 11. marts 2020

Tirsdag aften d. 10 marts kl. 19:43 gik alarmen hos brandvæsenet: "Det brænder på Sankt Agnes"

Der var udbrudt brand på den kommunale Materialgården for enden af Sankt Agnesvej op mod Berte-Margrethe Anlægget, og et øjeblik efter stod flammerne meterhøjt. Inden for få minutter bragede det løs med bombelignende eksplosioner, der kunne høres over hele byen. På nabogrunden, kun ganske få meter fra brandstedet ligger de mange hundrede år gamle, stråtækte Sankt Agnes Huse. De står i kommunens register over bevaringsværdige bygninger i midtbyen.

NU var de gamle huse igen voldsomt truet af en brand på nøjagtig samme sted som ved sidste brand i området, nemlig det kommunale anlæg, som på grunden har opbevaret ikke kun bunker af brandbart affald, en stor beholder med brandfarlig væske, otte køretøjer fyldt med diesel og benzin, men også trykflasker med eksplosionsfarligt indhold. Vi er ikke i tvivl om, at disse opbevares under forskriftsmæssige forhold, men nu eksploderede de under øresønderrivende brag, så trykbølgerne var ved vælte de skrækslagne beboere omkuld.

Megaeksplosion Politiet kom hurtigt på stedet og fik spærret af, kort efter kom brandfolkene og tog bestik af situationen. De brændende bygninger stod ikke til at redde, så indsatsen blev koncentreret om de nærmestliggende boliger. Det føltes som evighed, inden der kom vand på stråtagene og de andre nabohuse, men i virkeligheden tog det højst 20 minutter fra larmen var gået.

Vi priser os lykkelige for, at det havde regnet hele dagen, så tagene var godt våde, og for at vindretningen var stik øst, så flammer og gnister gik væk fra og på langs af al beboelse. Men de 3-4 megaeksplosioner spredte brændende materiale over et stort område. Havde vinden drejet et par grader mod sydvest, den mest udbredte vindretning, havde Sankt Agnes Husene næppe stået der i dag.

Det nedbrændte anlæg vil nok ikke være anvendeligt i en længere periode, og det vil derfor være nærliggende at bede kommunen overveje, om den nuværende placering vil være den mest hensigtsmæssige fremover.

Da Roskilde Kloster i begyndelsen af 1900-tallet begyndte at sælge sine jorder til Roskilde Kommune, gjorde de sig nogle tanker om den fremtidige anvendelse. Man lod derfor tinglyse servitutter, der fastsatte anvendelse og udseende af de kommende huse til højst to etager, kvist og kælder. Der måtte ikke indrettes butikker eller opføres fabrikker eller drives nogen industriel virksomhed, som ved lugt, larm eller røg kunne genere naboerne. Disse bestemmelser må afgjort ses som et forsøg fra klosterets side på at højne og sikre kvaliteten af den kommende nabobebyggelse. Ikke bare af hensyn til klosterets beboere, men givetvis også som et tiltag for at sikre de kommende boligejere gode forhold i kvarteret. Disse bestemmelser kom i øvrigt til at gælde for størsteparten (måske alle) af de byggegrunde, som kommunen fremover købte af klosteret.

Ny placering Som naboer til en kommunal arbejdsplads, der dagligt opererer med store maskiner og tømmer containere under stor larm og dunst, må vi undre os over, hvordan denne virksomhed kan være i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. At virksomheden så ydermere er afhængig af benzin- og olielagre og eksplosive trykflasker gør tanken om en fortsættelse af denne aktivitet midt i tæt bymæssig bebyggelse kun ganske få meter fra et bevaringsværdigt og yderst sårbart kvarter ganske ubærlig.

Jeg vil derfor på beboernes vegne kraftigt opfordre kommunen til at finde en anden placering til dette anlæg og dermed samtidig finde et andet formål til den nuværende materialeforvaltningsgrund. Den kunne for eksempel indgå i de tanker, som kommunen pt. gør sig omkring øget kapacitet for opsamling af regnvand, idet den ligger klods op ad Berte-Margrethe Anlægget med dets system af søer og måske andre underjordiske regnvandsinstallationer.

At sammenligne med en fyrværkerifabrik er nok overdrevet, men det bør nu være slut med at opbevare eksplosiver så tæt på beboelse.

Stor tak til politi, civilforsvar og brandfolk fra både Roskilde og Jyllinge for en betryggende indsats.

På beboernes vegne

Jakob Zeuner

Sankt Agnes vej 3