Åben ild og forbrugerens magt

Roskilde Avis - 15. december 2019 kl. 00:25 Af Lisbeth Wilstrup, centerchef på RO's Torv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kender I det?

Det er super nemt og smart at handle på nettet. Vi kan sidde i sofaen og købe alt, hvad hjertet begærer og få det sendt lige til døren, eller selv hente det i den nærmeste pakkeshop, hvis der altså er plads.

Netbutikkerne står i kø med de gode tilbud til kunderne. Gratis returret, fri fragt ved køb over en vis sum, rabatter ved accept af nyhedsbreve og meget andet.

Men er det nu også så smart og let?

Lad mig dvæle lidt ved de tanker - og fortælle om en oplevelse jeg havde med køb af varer fra en webshop.

Til trods for min stilling, må jeg ærligt indrømme, at jeg også handler på nettet af og til. Jeg er dog absolut ikke den mest flittige kunde, og jeg føler mig overbevist om, at jeg aldrig bliver månedens kunde i nogen netbutikker overhovedet.

En dag blev jeg dog fristet af et par flotte bukser og en dertilhørende bluse - begge dele tog sig rigtig flot ud. Og prisen var god. Jeg slog til.

Belært af erfaring havde jeg undersøgt at det ikke var en amerikansk webshop, da en af udfordringerne med nethandel er, at hvis du køber varer fra eksempelvis amerikanske webshops, bliver du pålagt at betale et toldgebyr, der kan ligge på niveau eller højere med prisen på den vare, du har købt.

Tøjet jeg modtog, levede ikke op til mine forventninger. Pasformen var dårlig, størrelsen forkert, og kvaliteten usædvanlig dårlig. Lad mig beskrive det således - jeg skulle i hvert fald ikke i nærheden af åben ild, for så ville begge dele simpelthen smelte. Desuden undrer jeg mig stadig over, hvordan tøjet kan præsentere sig så flot på modellen. Hun må have haft uforholdsmæssigt mange klemmer i ryggen.

Jeg skulle nu returnere tøjet og efter af to omgange at have returneret pakken, grundet forkerte informationer på returlabel og hjemmeside, lykkedes det mig at få pengene retur. Dog godt to hundrede kr. fattigere grundet to gange porto.

Køb og send retur

Jeg har erfaret, at mange især unge piger og kvinder bestiller 3 - 4 forskellige størrelser hjem fra diverse webshops, så er man næsten sikker på, at en af størrelserne passer, og så sender man bare resten retur.

Denne handling foretages, fordi mange netbutikker har fri fragt, når man handler for et vist beløb. Dette tilbud om fri fragt gælder også, når man ønsker at sende varer retur.

Dette bliver der spekuleret så meget i, at netbutikkerne nu blacklister kunder, der benytter sig for meget af den mulighed, og det er kunderne absolut ikke tilfredse med.

Jeg kan dog sagtens følge netbutikkernes udfordringer her; udgiften til fragt er ikke ubetydelig med de mænger af varer, de sender og får retur. Og så er der miljødelen som netbutikkerne også er nødt til at tage stilling til nu.

CO2 og nethandel

Nethandlen koster på miljøfronten, og det faktum bør vi overveje meget nøje.

Alt for meget emballage, bølgepap, bobleplast, fyldpapir, flamingokugler, plastikposer, papkasser i uendelig store mænger bliver transporteret verden rundt i lastbiler og fly, skibe m.m., og man kan sagtens forestille sig, hvad disse "rejser" koster i CO2 regnskabet. Lad os gøre den rejse meget kortere ved at handle i de butikker, som Roskilde kan tilbyde.

Forbrugerens magt

Vi har som forbrugere en meget stor magt, både globalt, nationalt men også lokalt. Vi befinder os i Roskilde - en af Danmarks smukkeste byer med både skov og strand, domkirke, vikingeskibe og et væld af historiske fortællinger og kunst. En dejlig by med mange muligheder for shopping og oplevelser, hvilket vi også gerne skulle kunne byde på i fremtiden. Det er blandt andet borgerne i Roskilde, der har stor indflydelse på, om byen skal bestå og udvikle sig positivt.

Sanser og klima

Min opfordring til jer er, at vi alle skal overveje meget nøje, hvad der er vigtigt for os.

Hvis Roskilde skal forblive en attraktiv by, der tiltrækker nye borgere, erhvervsliv og turister, er handlen et vigtigt parameter. Derfor bør vi som borgere og brugere af Roskilde også fastholde handlen i Roskilde.

Roskilde har næsten alt, og det vi ikke har, kan vi skaffe. Det er både lettere, mere inspirerende og bedre for miljøet at handle i en fysik butik.

Her kan man dufte, føle, lytte til og smage på varerne og få dem med hjem med det samme. Lad os holde os væk fra den åbne ild, og vælge de løsninger, som ikke får os til at smelte.