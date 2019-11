A-kasseforsøg

Vores håb med dette forsøg er, at vi hurtigere kan hjælpe vores ledige medlemmer i Roskilde og Lejre i gang med nødvendig efteruddannelse, eller, hvis medlemmet har de nødvendige kompetencer, simpelthen i job

Roskilde Avis - 03. november 2019 kl. 08:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud over den daglige drift, arbejder vi for tiden her i 3F Roskildeegnens a-kasse med at forberede et landsdækkende forsøg, hvor der i nogle kommuner gives mere ansvar til udvalgte arbejdsløshedskasser.

3F Roskildeegnen har tæt samarbejde med jobcenter Roskilde og jobcenter Lejre, som begge er omfattet af forsøget. Derfor er vi i gang med at studere bekendtgørelse og vejledning om forsøget, og drøfte, hvordan vi kan arbejde med det.

Her i Roskilde området er også HK, FOA, Metal og Socialpædagogernes a-kasser med i forsøget. De a-kasser, der er med i forsøget, har selv ønsket det.

Samtaler alene i a-kasse

Forsøget gælder for nyledige fra 1. januar 2020. I de første 3 måneders ledighed skal den ledige udelukkende til samtale i a-kassen. Det giver rigtig god mening. Som reglerne er i dag, skal den ledige til møder i både a-kasse og jobcenter, hvor begge informerer om de samme ting. Det er spild af tid.

Der er ganske få undtagelser fra forsøget: unge under 25 uden erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, samt medlemmer, som a-kassen vurderer, har behov for et tidligt kontaktforløb i jobcentret.

I forsøget er det sådan, at finder den ledige job inden for de første 3 måneder, når den ledige aldrig til samtale på jobcentret. Forsøget løber med den 31. december 2023.

Det er stadig jobcentret, der skal bevilge en eventuel aktivitet, så her er tæt samarbejde mellem a-kasse og jobcenter en nødvendighed.

Besparelser

Desværre har flere kommuner, bl.a. Roskilde, allerede i deres forslag til budgetter indregnet en besparelse på dette, idet man logisk nok vurderer, at der så bliver et vist antal samtaler, der ikke skal afholdes i jobcentret. En visionær politik kunne være at sige, at så får vi meget mere tid til de ledige, der har brug for mere støtte for at komme i job. Dagpengekommissionen, der arbejdede op til dagpengereformen i 2015, refererede i sin tid til tyske undersøgelser, der viste, at med flere af de gode samtaler, kom ledige hurtigere i job. Hvad er så 'den gode samtale'? Det er kort fortalt den samtale, hvor man tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og ønsker, for at finde ud af, hvad der skal til, for at den enkelte ledige kan komme i job.

Det kunne være en god måde at anvende de frigjorte ressourcer på, og det kunne være en god måde at benytte lejligheden til, at den enkelte sagsbehandler i jobcentret ikke har for mange sager at forholde sig til. Sådan vælger Roskilde kommune desværre ikke at anskue dette.

Samarbejde med centre

Siden 2015 har a-kasser og jobcentre skullet afholde 3 fælles samtaler med den enkelte ledige i et ledighedsforløb over 2 år. Disse samtaler har været utrolig givende. Den ledige skal ikke løbe frem og tilbage, men kan få svar her og nu, på ønsker om opkvalificering/uddannelse og tilbud, når både a-kasse og jobcenter er med ved bordet. Vi ønsker derfor i 3F Roskildeegnen at have jobcentret med til alle fællessamtalerne også i forsøgsperioden.

Vores håb med dette forsøg er, at vi hurtigere kan hjælpe vores ledige medlemmer i Roskilde og Lejre i gang med nødvendig efteruddannelse, eller, hvis medlemmet har de nødvendige kompetencer, simpelthen i job, før de når til at skulle til samtaler på jobcentret.