91-årig smed tricktyv på porten

Roskilde Avis - 20. november 2017 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag afviste en snarrådig 91-årig kvinde på Himmelev Sognevej en tricktyv, melder politiet. Kvinden har forklaret, at manden pludselig dukkede op på hendes bopæl. Han havde kontaktet kvinden ved at vise en seddel og en mønt frem, som han ville have vekslet.

Kvinden nægtede at have noget med manden at gøre, og han forlod derfor hendes bopæl uden at stjæle noget.

Kvinden har beskrevet manden som ikke etnisk dansker af udseende, 30-40 år, brun hudfarve og sort hår.

Politiet betragter sagen som et forsøg på tricktyveri, idet han formentlig ville have den 91-årige til at afsløre, hvor hun opbevarede sine penge.