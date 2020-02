Se billedserie Checkpoint Stændertorvet, hvor en flok flygtninge fra Svogerslev uden held søgte asyl. Foto: Jan Partoft

9. klasser flygter fra Svogerslev:45 elever har prøvet på egen krop at være uønsket flygtning

Roskilde Avis - 04. februar 2020 kl. 00:07 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne fra de tre 9. klasser på Lynghøjskolen har været på flugt fra skolen. Flugten begyndte torsdag i sidste uge. Klassernes 45 elever dog afsted til fods med bagagen på ryggen for at finde et sted at søge asyl. Første sted var på Stændertorvet, hvor de alle blev afvist. De måtte gå videre.

Flugten var en del af en temauge, som Lynghøjskolens elever har haft i ugen op til Danmarks Indsamlingen i lørdags. I forbindelse med indsamlingen har eleverne været i gang med både at samle ind og haft undervisning om baggrunden for landsindsamlingen.

- Flugten er for at børnene kan få en fornemmelse af, hvordan det er at være flygtning, ved at prøve det på egen krop, siger lærer Elisabeth Trankjær, der selv er på turen med eleverne.

- Nu har de fået afslag på asyl, men lov til at blive, så vi skal finde et sted, hvor vi kan være i nat.

Ude og hjemme igen

Mens Elisabeth Trankjær fortæller om turen bliver hun omringet af nysgerrige elever, der lytter med, så de måske kan få et tip om, hvad der videre skal ske. Det fortæller hun ikke. Men alle elever kan godt regne med at stoppe flygtningetilværelsen i løbet af fredagen, så de kan være friske lørdag. Her samles alle Lynghøjskolens elever på skolen, hvor de har deres eget indsamlingsarrangement.

- Vi er ude for at prøve, hvordan det er at være flygtning, fortæller August Nielsen fra en af 9. klasserne.

- Det er noget andet end bare at se en film om det. Jeg håber da, at flugten er overstået inden weekenden.

Turen fra Svogerslev til Stændertorvet er foregået til fods i regn og rusk.

- Det er hårdt, ligeså hårdt som jeg havde forventet og tasken er tung, siger Lærke Bøgebjerg, som under flugten er forsynet med et syrisk alias Aisha El-Ahmed Habibi. Hun skal forstille at være en mor på flugt med sit eneste overlevende barn. Samtidig har hun sin mand og hans far med på flugten.

Ideen til, hvad emneugen skulle handle om er kommet fra eleverne selv.