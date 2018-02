86-årig bragede atter ind i parkerede biler

En 86-årig kvinde fra Roskilde bragede ind i to parkerede biler, da hun kørte igennem Gullandsstræde onsdag ved 14-tiden. Det er anden gang i løbet af kort tid, at en 86-årig kvinde kører ind i parkerede biler i gaden.

Midt i januar forsøgte en kvinde på 86 år at parkere i gaden. Hun nåede at køre ind i to biler i forbindelse med parkeringen langs fortovet. Flere vidner så på, mens hun ramte bilerne. De holdt kvinden tilbage, indtil politiet dukkede op. Her viste det sig, at kvinden ikke måtte køre bil, da hun ikke havde fået fornyet sit kørekort. Derfor blev hun sigtet for kørsel uden førerret. Om det er den samme kvinde, der var i gang bag rattet igen, kan politiet ikke oplyse.