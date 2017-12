Se billedserie Foto: Anette Gundlach

8.000 sporty kvm. i Sjællands største fitnesscenter

Roskilde Avis - 26. december 2017 kl. 00:17 Af Tekst og foto: Anette Gundlach

8.000 kvadratmeter til at træne, svømme, spille bold på og til mange flere sportslige udfoldelser står snart klar, når Jyllingehallerne er bygget helt færdige.

I løbet af marts skulle lokalerne, hvor håndværkerne i øjeblikket knokler på højtryk, gnisterne fyger fra maskinerne og ledninger ligger i store bunker eller hænger ned fra loftet, efter planerne være helt færdige.

Til den tid hænger der også kunst fra lokale kunstnere og amatører på væggene, og der står hyggelige planter i kroge og hjørner, forklarer halinspektør Claus Larsen.

Han har sammen med træningscentrets daglige leder Henrik Olsen taget Roskilde Avis med på en rundvisning i de nye lokaler, der er fordelt på tre etager og adskillige haller.

Glæden over den snarlige åbning lyser ud af øjnene på de to herre. De har ventet på øjeblikket siden hallerne brændte ned tilbage i sommeren 2014, da der gik ild i noget tagpap.

I de tre år har foreningens 4.000 medlemmer ventet mere eller mindre tålmodigt og ofte spurgt til, hvornår de endelig kunne komme i gang med træningen igen.

Som fugl Fønix af asken

Selvom det var noget af et chok, at hallerne brændte ned, så er det ulykkelige blevet vendt til noget positivt ved at udnytte muligheden for at udvide med mange kvadratmeter på en gang. I stedet for som hidtil via forskellige knopskydninger.

For 35 år siden, da Henrik Olsen som 15-årig knægt startede med at løfte vægte, lå det første og eneste træningslokale i skydehallen, der ikke blev brugt længere. Lokalet fungerer stadig den dag i dag.

Henrik Olsen forklarer, at det dengang var yderst populært at pumpe jern, fordi mange gik efter at se ud som den hårdtpumpede skuespiller Arnold Schwarzenegger. Derfor kom der hurtigt mange medlemmer, og Henrik selv blev i løbet af få år instruktør.

Siden dengang er der kommet så mange flere sale træningslokaler, svømmehal og boldbaner til, at man må undre sig over, at et forholdsvis lille sted som Jyllinge, hvor der bor cirka 11.000, kan bruge sådan et stort træningssted. Men det kan de sagtens, er Claus Larsen og Henrik Olsen enige om.

En del af faciliteterne har allerede haft første åbningsdag. Hvis man er tidligt ude, kan man om morgenen se, at der er sort af pensionister, som træner og hygger med hinanden. Senere kommer skolebørn, håndværkere og alle de andre til, der træner i løbet af dagen. Den starter kl. 5 og slutter kl. 23 på hverdage, og der er åbent alle årets 365 dage.

Det er ikke kun folk fra Jyllinge, der benytter sig af de fine faciliteter, men også mange andre, der af en eller anden årsag kommer forbi Jyllinge.

Imponerende indgang

I fremtiden får hallerne en ny indgang som A. P. Møller har doneret 10 millioner kroner til.

Med de to skrå brede trapper, der fører op til henholdsvis cafe og træningslokaler, minder det mest af alt om indgangen til et slot.

I det hele taget ser hele byggeriet ret imponerende ud, når man går rundt i de halvfærdige lokaler. Man kan sagtens fornemme, at hallerne bliver flotte og gennemførte, når de snart er færdige.

Man kommer let til de forskellige faciliteter, fra svømmehal til træningslokaler, omklædningsrum, boldbaner og til de forskellige cafeområder, hvor man kan hygge med andre, mens man nyder synet af motionisterne, der knokler.

Som prikken over i'et er der bygget en stor altan, hvor man kan nyde kaffen med udsigt til kirken og grønne områder.

Jyllingehallerne er en selvejende institution.