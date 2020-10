76 lejligheder i Himmelev: Plan om byggeri ved Klosterengen

- Jeg synes, det er et spændende projekt, som en privat udvikler nu prøver at få bygget i samarbejde med kommunen. Men da planerne omfatter et byggeri op til tre etager, kræver det både en lokalplan og et tillæg til den nuværende kommuneplan for at kunne gennemføres, forklarer Jens Børsting.

- Men med den store interesse, der er for at flytte til Roskilde, er det vigtigt, at vi hele tiden bruger mulighederne for at få plads til nye boliger. Det giver et befolkningsmæssigt og økonomisk grundlag for udviklingen i vores kommune, forklarer Jens Børsting.