Se billedserie Formanden for Roskilde Kunstforening Jes Nysten ved udstillingens åbning. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

500 til Roskilde Åben: Kunsten at få fulde huse

Roskilde Avis - 18. november 2017 kl. 15:46 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i det hele stod formanden for Roskilde Kunstforening Jes Nysten og smilede tilfreds. Han kunne ikke ønske sig en større succes.

Åbningen af den traditionsrige udstilling 'Roskilde Åben' lørdag i vestfløjen af det gule palæ over mod domkirken blev en større succes end nogensinde og trak mere end fulde huse.

I løbet af den første time var over 300 mennesker forbi, og før dagen var forbi havde 500 været forbi for at se på årets udstillede værker.

Lokalerne var propfulde af mennesker, så adskillige vendte om igen for at komme tilbage en anden dag, når der bliver bedre plads til at se på de udstillede værker.

Ved udstillingens åbning talte borgmester Joy Mogensen om kulturens betydning i et sikre et fællesskab, hvor alle får chancen for at være med.

Kunstner i barndom

Kunstforeningens første pris gik til Pernille Helleskov Pedersen for hendes billede om barndommen.

Thyra Søndergaard fik en frivilligpris fra Danske Bank.