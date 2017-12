Se billedserie Til sommer skal det nye p-hus være færdigt, og så begynder arbejdet med de næste etaper på Sortebrødre Plads. Foto: Jan Partoft

500 p-pladser færdig til sommer

Roskilde Avis - 08. december 2017 kl. 00:38

Midt i vintervejret på Sortebrødre Plads ved Superbrugsen og Bones er byggeriet af Roskildes nye parkeringshus godt i gang, og her er 500 ny p-pladser på vej. I følge Teknisk Forvaltning skal det står færdig til at tages i brug efter sommerferien.

Både den store dagligvare-forretning og andre butikker i området glæder sig. De har godt kunnet mærke, at der i øjeblikket mangler flere hundrede p-pladser i denne ende af Roskilde.

Parkeringshuset på Sortebrødre Plads er det første blandt flere, som kommunen har planlagt. I næste omgang skal der også være et p-hus ved Bønnelyckes Plads på hjørnet af Ringstedgade og Borgediget - samt ikke mindst i det kommende Røde Port-projekt på sydsiden af statioen, hvor der planlægges med mindst 2.000 nye underjordiske p-pladser.

Byggeriet på Sortebrødre Plads gennemføres af kommunen, og entreprenør-tilbuddene holdt sig indenfor den pris på knapt 50 mio. kroner, som et politisk flertal havde aftalt i budgettet for 2015.

De 500 parkeringspladser fordeles over fem etager, hvoraf de to kommer til at ligge under jorden. Byggeriet er tegnet af årstidernes Arkitekter, der sammen med Cowi og 5E Byg A/S står bag projektet. På facaden ud mod den offentlige plads beklædes med hængende haver.

Boliger og butikker

Når parkeringshuset er færdig til sommer, går de næste etaper af den nye Sortebrødre Plads i gang. Her forsvinder de gamle p-pladser, så den effektive netto-forøgelse i området kun giver plads til godt 50 ekstra biler.

I stedet skal opføres omkring 100 boliger, der kommer til at ligge ved Dr. Margrethesvej lige overfor Folkeparken. Disse nye boliger får deres egne p-pladser i en kælder nedenunder.

Oppe bag Superbrugsen skal der samtidig opføres flere butikker og kontorer, der her får en gunstig placering mindre end 100 meter fra Roskilde Station.

Coop, der ejer Brugsen, har direkte været interesseret i at få flere forretninger til området, og den kommende plan var en medvirkende årsag til, at man investerede så mange penge i en stor ombygning til en ny Superbrugs.

Penge til Viby

Roskilde kommune ejer alle arealerne, hvor både p-huset, boligerne og de nye erhvervsejendomme opføres.

På grund af den store interesse for at slå sig ned i Roskilde er prisen for disse grunde nu steget. Det betyder, at grundsalget ikke alene kan betale for det nye p-hus, men også giver over 30 mio. kroner ekstra i forhold til de første forventninger.

Disse ekstra penge skal nu anvendes til byudvikling i Viby, har et stort flertal i byrådet bestemt i det budget-forlig, der er indgået for 2018. På den måde kommer en forøget vækst i Roskildes centrum også til at gavne Viby og andre dele af kommunen.

