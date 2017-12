Se billedserie Arild Finn Christiansen får dronningens fortjenstmedalje overrakt af direktør Ole Nørreklit. (Foto: Robin)

Send til din ven. X Artiklen: 50 års tro tjeneste: Arild Finn graver Roskilde ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

50 års tro tjeneste: Arild Finn graver Roskilde ud

Roskilde Avis - 25. december 2017 kl. 00:34 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han kunne have flyttet Roskilde by hele vejen til Svogerslev. Så meget grus har Arild Finn Christiansen gravet i de seneste 50 år. Med kæmpeskovlen har han skovlet 13 ton af gangen med en af de syv gummigeder, han har siddet bag rattet i. Han har været i så godt som alle grusgrave i og omkring Roskilde, og han har ikke tænkt sig at holde op, før helbredet sætter en stopper for graveriet, selvom han efterhånden er nået en flot alder på 72.

8,5 svimlende millioner kubikmeter grus er det blevet til i årenes løb.

Hvis man satte lastbilerne, han har fyldt, op på række, ville de stå i en 9.000 kilometer lang kø, forklarer han uimponeret.

I sidste uge modtog han dronningens fortjenstmedalje, som han i øjeblikket har hæftet på brystet, før den bliver lagt tilbage i æsken.

Om han møder frem for at hilse på dronningen, har han et halvt år til at overveje.

- Jeg har hørt, at nogle skulle vente i fire timer, det ved jeg ikke, om jeg vil.

Elsker at grave

Egentlig er Arild Finn uddannet maler, men det job var for hårdt, så han skiftede livsbane, da han var 21.

I dag sidder han hyggeligt i gummigedens varme, mens han graver, hører radio og taler med vognmændene, som er noget af det mest hyggelige.

For 50 år siden så forholdene helt anderledes ud. Dengang var der hverken radio eller varme i kabinen.

- Før i tiden var det hårdt, og de unge i dag tror slet ikke, man kunne arbejde under den slags forhold, siger han gemytligt.

Han arbejder 11 - 12 timer om dagen, og den begynder i gummigeden klokken 5. På den måde kommer han hurtigt op på 60 timer bag rattet om ugen.

Kører landeveje tynde

I fritiden kører Arild Finn Christiansen landevejene tynde med veninden. Han kører ud i landet og spiser god mad på forskellige kroer omkring i landet. Til hverdag tager han en tur på Bryggergården for at slappe af efter fyraften, før han tager hjem til adressen på havnen.

I de seneste 45 år har han også været en tur på Rhodos. Her fik han en enkelt gang en blodprop.

- Men så holdt jeg bare op med at ryge, så nu har jeg det godt igen, siger Arild Finn Christiansen, der glæder sig over at sidde endnu en dag i sin gummiged.

relaterede artikler