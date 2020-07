50 år

Samtidig har hun arbejdet som sparringspartner, når mennesker har det svært og har hjulpet mange offentlige institutioner, familier og virksomheder til at finde ressourcerne, via det relationelle perspektiv.

I øjeblikket er det bl.a. Zonta Roskilde, hun lægger frivillige kræfter i. Her samles kvinder med overskud for gennem deres indsats at gøre en forskel for tusindvis af piger og kvinder på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.