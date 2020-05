Foto: Erling j. Pedersen Foto: Erling J. Pedersen

49-årig uden kørekort bag rattet

Roskilde Avis - 13. maj 2020 kl. 11:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag formiddag stoppede politiet en bil i Æblehaven med det formål at kontrollere chaufføren, da politifolkene vidste, at ejeren ikke var i besiddelse af et kørekort.

Tjekket viste at det var bilejeren, en 49-årig mand fra Roskilde, der sad bag rattet. Det viste sig også, at han var påvirket af amfetamin.

Bilen blev ransaget, og her dukkede der en mobiltelefon op, der var meldt stjålet nytårsnat i Hørsholm. Det førte til, at mandens hjem blev ransaget for eventuelle andre tyvekoster.

Det var dog ikke tilfældet, men et par kvinder, der opholdt sig i boligen var i besiddelse af ulovlige ting, som blev beslaglagt. Den ene kvinde havde en peberspray og den anden en smule hash og amfetamin. De to blev sigtet for deres lovovertrædelser, og kan forvente at høre mere fra politiet.