De mange studerende udgør en vigtig del af livet i Roskilde. Nu samles de i en stor fælles organisation for at blive bedre hørt. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: 32.700 studerende i nyt netværk: En stærk ung stemme i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

32.700 studerende i nyt netværk: En stærk ung stemme i Roskilde

Roskilde Avis - 01. juni 2018 kl. 09:45 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 32.700 studerende, der er under uddannelse i Roskilde har nu oprettet et fælles netværk for at kunne tale med en stærkere stemme for alle disse unge og dermed skabe en bedre studieby.

Torsdag aften underskrev repræsentanter fra otte af Roskildes store uddannelsessteder en samarbejdsaftale om oprettelsen af et 'Studenternetværk Roskilde', som den nye organisation hedder.

De var samlet i den gamle byrådssal på Stændertorvet. Deres rektorer og andre ledere fra uddannelsesstederne var også mødt frem og kunne bifaldende glæde sig over, at der stadig er 'krudt i de unge'

Fra Roskilde Byråd deltog formanden for Skoleudvalget Jette Henning (S) og roste de unges initiativ. Hun fremhævede samtidig den store betydning, som de mange unge studerende har for Roskilde, der er landets 5. største uddannelsesby.

Glæde af hinanden

En af initiativtagerne var formanden for elevrådet på Roskilde Katedralskole Nicolas Nilausen Fromsejer (barnebarn af den kendte, nu afdøde præst ved Roskilde Domkirke)

Han forklarede, hvordan ideen til det nye samarbejde egentlig var kommet fra en elev på Himmelev Gymnasium.

Denne havde været i byen en aften og lagt mærke til, hvor meget man gik op i, om man nu gik på den ene eller den anden skole.

Lad os da hellere koncentere os om alt det, vi har til fælles, og hvordan vi kan få glæde af hinanden ved at samarbejde, havde Himmelev-eleven tænkt.

- Det blev så startskuddet til den samarbejdsaftale, der blev indgået torsdag.

Forbilledligt kort og klart

Elevrådsformanden fra Himmelev Gymnasium Kezia Fuglø Gregersen holdt en forbilledlig klar og kort tale om formålet - hvilket mange politikere godt kunne lære meget af.

- Vi har tre hovedpunkter, som vi vil arbejde for i fællesskab:

Roskilde skal have flere billige ungdomsboliger, så flere af byens mange studerende kan bo her.

Roskilde skal have bedre kollektiv transport, så man lettere kan komme rundt til de mange uddannelsessteder - også når man kommer fra det store opland.

- Endelig skal vi skabe et godt studiemiljø og sørge for at alle de mange unge bliver hørt, når vi taler med en fælles stemme.

Fra Roskilde Universitet talte også formanden for Studenterrådet Johan Hedegaard Jørgensen, som gjorde opmærksom på, at alle unge under uddannelse skulle med i samarbejdet, bl.a. også fra de faglige uddannelser.

De er med

Følgende uddannelsessteder er med i Studenternetværk Roskilde:

De Studerendes Råd, Erhvervsakademiet Roskilde.

Elevrådet Himmelev Gymnasium.

Studenterrådet, Professionshøjskolen Absalon.

Elevrådet Roskilde Gymnasium.

Elevrådet, Roskilde Handelsskole.

Elevrådet, Roskilde Katedralskole.

Elevrådet, Roskilde Tekniske Gymnasium.

Studenterrådet RUC.

Eleverne fra VUC i Læderstræde ventes også at tilslutte sig i løbet af kort tid.