Branden var så voldsom at brandvæsnet satte 31 mand og 13 køretøjer ind på opgaven. De sidste brandfolk forlod stedet ved 1-tiden. Der havde de været i gang lidt før klokken 20. (Foto: Laurits Eriksen)

Send til din ven. X Artiklen: 31 brandfolk i aktion: Vild brand på Sankt Agnes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

31 brandfolk i aktion: Vild brand på Sankt Agnes

Roskilde Avis - 11. marts 2020 kl. 10:44 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommunes materielgård på Sankt Agnes var tirsdag aften og nat udsat for en voldsom brand, der hærgede alle bygningerne på stedet. Det er kun hovedbygningen med mandskabsrum, der står tilbage.

- Da vi kom til stedet, var der godt gang i branden, siger indsatsleder Niels Rasmussen fra Roskilde Brandvæsen.

- Vi kunne høre, at der var nogle gasflasker, som eksploderede og nogle, hvor trykket gik af dem, så der blev ikke sendt folk ind på selve gårdspladsen i første omgang. Vi begyndte slukningen udefra.

Mens det første hold brandfolk var i aktion mod branden i Materielgårdens bygninger, blev de efterfølgende sat ind på at sikre nabobygningerne.

- Jeg kunne se at varmeudviklingen var så voldsom, at nabobygningernes facader begyndte at ryge, så vi gik i gang med at sikre bygningerne, siger Niels Rasmussen.

- Der ligger et stråtækt hus på stedet, men der var vi heldige med vindretningen.

- Vi fik branden begrænset til selve materielgården, men der står der kun mandskabsbygningen tilbage, og den er også blevet brand og sodskadet.

Roskilde Brandvæsen satte 31 mand på slukningsopgaven og 13 brandkøretøjer.

Driftschef Carsten Leth fra Materielgården var selv til stede under branden.

- Da jeg kom ved 20-tiden var brandfolkene gået i gang med slukningsarbejdet, men der var stadig fuld blus på, siger han.

- Alle vores driftsbygninger på stedet er brændt, og sammen med dem en masse udstyr. Der er blandt andet brændt en traktor, tre mandskabsvogne og to el-biler.

- Heldigvis er der ikke kommet nogen til skade ved branden. Her til morgen har vi samlet de 15 medarbejdere, der har samlingssted her for at følge op på situationen. De har fået fri torsdag, og så er vi klar igen fredag, hvor folkene så skal mødes på Navervej.

- Nu skal jeg skaffe erstatningskøretøjer, nogle har vi selv, og nogle bliver vi nødt til at leje.

Carsten Leth ved ikke, hvorfor branden brød ud i bygningerne.

- Politiet har afspærret stedet, og skal nu undersøge det som et gerningssted, for at finde årsagen.