300 arbejdspladser på Musicon

Byggeaktiviteten er høj på Musicon. I fredags blev der officielt taget hul på et nyt byggeri af et specielt hus, der skal rumme 300 arbejdspladser. Huset får navnet Samspillet.

Årsagen til navnet er, at det skal rumme mange virksomheder, fra iværksættere til etablerede. På den måde kan husets brugere være med til at støtte hinanden med ideer og erfaringer.

- Jeg er glad for at kunne lave en aftale med Roskilde Kommune om et byggeri i et område, der er så spændende som Musicon. Jeg er selv 3. generations roskildenser, så jeg mener, at der skal noget særligt til, når man bygger her, sagde han.