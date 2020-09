Borgmester Tomas Breddam opfordrer roskildenserne til at følge alle corona-rådene, så smitten ikke breder sig yderligere.

Artiklen: 30 smittede på 7 dage: Her går de i rød corona-zone

Borgmester Tomas Breddam oplyser, at der ikke er noget særligt mønster i sygdommens udbredelse, hverken når det gælder aldersgrupper eller geografiske områder.

- De nye tilfælde er jævnt spredt ud over hele kommunen, hvilket viser, at smitten findes rundt omkring og spredes, fordi aktiviteten i samfundet er vokset efter sommerferien.

- Men vi skal tage situationen alvorligt, så jeg vil igen opfordre alle Roskildes indbyggere til at passe godt på sig selv og hinanden ved at følge rådene om at holde afstand og god hygiejne, siger Roskildes borgmester.