Se billedserie Bo Vogelius har 1. maj haft Jan og Bo's Lystfiskershop i 30 år. Foto: Jan Partoft

30 år med snøren ude

Roskilde Avis - 19. maj 2018 kl. 06:01 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jan og Bo's Lystfiskershop på Roskilde Vænge har forsynet lystfiskerfolket med grej i en menneskealder Lystfiskerene har gennem de seneste 30 år haft et fast holdepunkt i Jan og Bo's Lystfiskershop, der siden 1988 har haft en butik i Roskilde.

- Da vi åbnede i Roskilde, var det i Jernbanegade i kælderen, hvor der nu ligger en frisør og lige ved Føtex, fortæller Bo Vogelius. I dag er det ham, der er eneejer af forretningen.

- Oprindelig grundlagde jeg forretningen sammen med Jan Kristofferen, der arbejdede i den forretning, hvor jeg blev udlært.

- Vi åbnede den første Jan og Bo's Lystfiskershop i Nordre Frihavnsgade på Østerbro i København i 1984. Siden voksede virksomheden med flere forretninger. På et tidspunkt havde vi otte butikker fordelt over hele landet.

Det var umiddelbart ikke indlysende, at Bo Vogelius og Jan Kristoffersen ville blive makkere, selv om de begge har en fortid hos Sport Dres på Frederikssundsvej i København.

- Da jeg blev ansat som lærling, røg Jan ud, fortæller Bo Vogelius.

- Efter min læretid var overstået, og jeg rykkede til Frank Arnesens sportsbutik på Strøget, kom Jan tilbage til Sport Dres.

- Men vi havde fisket utrolig meget sammen, og på et tidspunkt bestemte vi os for at åbne vores egen fiskegrejsbutik.

Bo Vogelius ville godt lære lidt mere om andre dele af sportsbranchen, end han havde lært under sin uddannelse.

- Min læreplads var koncentreret om fiskeri, så da jeg fik muligheden for at komme til Frank Arnesens sportsforretning, slog jeg til. Her var det noget helt andet vi arbejdede med, end jeg havde gjort i min læretid. Bo Vogelius nåede at være i strøgbutikken i tre år.

På egne ben

De to makkere valgte i 2010 at splitte op, Jan Kristoffersen blev i butikken i Nordre Frihavnsgade, og Bo Vogelius overtog resten af kæden. Nu har han selv solgt fra, så det kun er forretningen i Roskilde, der er hans.

- Lige efter vi havde åbnet vores butik i Nordre Frihavnsgade, var jeg stadig hos Arnesen, men det holdt jeg hurtigt op med for at koncentrere mig om vores eget.

Den første butik i Roskilde blev hurtigt for lille, og den fik nye lokaler på hjørnet af Jernbanegade og Køgevej. Der lå butikken i nogle år før den rykkede til den nuværende adresse på Roskildevænge.

Hvis man synes, at Jan og Bo's Lystfiskershops facade ser lidt slidt ud, skyldes det, at bygningen skal rives ned for at gøre plads til en ny og større, der ud over lystfiskergrejbutikken skal rumme en Rema 1000.

- Jeg venter på, hvad Rema 1000 bestemmer sig til, siger Bo Vogelius.

- Planerene har været klar i flere år, der har bare ikke været sket noget, men nu tyder alt på, at der kommer gang i virkeliggørelsen af planerne.