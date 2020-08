Se billedserie Borgmester Tomas Breddam (S): - Vi har fået et meget bredt samarbejde om at få styrket kommunens økonomi, hvilket var helt nødvendigt. Det giver et godt grundlag for Roskildes videre udvikling i de kommende år, at der nu er en økonomisk bevægelsesfrihed.

29 ud af byrådets 31 medlemmer enige om: Budget-forlig efter et døgns forhandlinger

Roskilde Avis - 25. august 2020 kl. 21:31 Af Foto: Anders Ole Olsen og Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten et helt døgns forhandlinger fordelt over to dage, kunne et stort flertal i Roskilde Byråd sent tirsdag aften præsentere et forlig om kommunens økonomi for 2021.

Bag denne brede aftale står S-V-DF-K-SF-R og LA, dvs. 29 ud af byrådets 31 medlemmer, idet kun de to fra Enhedslisten ikke kunne være med.

Hovedpunkterne er en spareramme på 55 mio., som er fordelt på alle kommunens vigtige drifts–områderne.

Denne sparsommelighed skal sørge for, at der på nye kommer flere penge i kommunens kasse, så man har likviditet til at kunne klare uforudsete problemer eller gribe nye muligheder. Målet er allerde i løbet af et par år at komme op på en likviditet på mindst 300 mio. kroner, men kassebeholdningen i dag er på under 200 mio.

Forhandlingsvilje

Borgmester Tomas Breddam roste alle de deltagende partier, fordi de havde forstået situationens alvor med coronaen og vist forhandlingsvilje ved at bøje sig mod hinanden.

Den samme konstatering blev gentaget af ordførerne for alle partierne, da de efterfølgende fik ordet.

Roskildes økonomiske situation er dog heller ikke værre, end at forligs-partnerne samtidig er blevet enige om at investere i en række nye anlæg og initiativer.

Roskilde Avis har spurgt alle de deltagende partiledere om, hvad der for dem har været de to vigtigste punkter i det nye budget-forlig. Her kommer deres svar:

tk