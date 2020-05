29-årig revisor med to børn - Mette er helt vild med tal

Sådan forklarer den kun 29-årige Roskilde-pige Mette Elmann, der er meget målrettet og har nået at blive statsautoriseret revisor, samtidig at hun har fået to børn.

Ville have løn Efter handelskolen skulle Mette vælge mellem en HA eller en HD-uddannelse. Det blev sidstnævnte, fordi hun her blev elev og fik løn sammen med uddannelsen, mens hun i den første skulle leve af SU.

- Roskilde er en dejlig by at være i. Den er stor nok til, at man kan få alt det nødvendige, men samtidig er den ikke alt for stor, så det hele fortsat er til at overskue.