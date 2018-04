280 børnestemmer på en gang

Børnene på scenen kom fra otte forskellige kor, som var samlet for at give en fælles koncert. Inden den store dag, havde alle korene øvet på de samme sange, hver for sig og på dagen sammen.

Jacob Høgsbro stod foran børnene for at dirigere. Han havde også del i den sang koncerten åbnede med: Himmel og how do you do. Sangen er skrevet i fælleskab af Martin Gerup, Dorthe Schou og Jacob Høgsbro.