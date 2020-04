250.000 til Fjordglimt

Foreningen Fjordglimt i Jyllinge har fået 250.000 fra Nykredits fond, der skal bruges til at etablere et café- og kulturhus i det gamle Fjordmuseum på Bygaden 28 i Jyllinge.

Donationen betyder, at forventningen om at åbne huset i løbet af efteråret er kommet nærmere. Forventningerne er så store, at foreningen er gået i gang med at søge en caféleder, der vil være med på frivillig basis.