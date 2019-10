?Tillykke Niller? står der på kaffekoppen på rektorkontoret på Roskilde Katedralskole. Claus Niller kan fejre 25 år som rektor på henholdsvis HF & VUC Roskilde og Roskilde Katedralskole.

Send til din ven. X Artiklen: 25 års jubilar Claus Niller: Nogle gange føler jeg, at jeg lige er startet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 års jubilar Claus Niller: Nogle gange føler jeg, at jeg lige er startet

For Claus Niller er 25 år som rektor kun begyndelsen

Roskilde Avis - 28. oktober 2019 kl. 06:26 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De færreste kan vel efterhånden huske, at der var en tid, inden Claus Niller var rektor på Roskilde Katedralskole.

Han er da også den rektor, der med sine 20 år på gymnasiet har siddet længst siden 1852.

- Rekorden er 32 år, og den kommer jeg ikke til at slå, lover den 66-årige rektor, der fejrer sine i alt 25 år som rektor på henholdsvis HF & VUC Roskilde og Roskilde Katedralskole fredag 1. november.

Tilbage på landkortet Claus Niller kom til Katedralskolen i 1999 efter en årrække, hvor gymnasiet havde været lukningstruet.

Årgangene var små og bygningerne var utidssvarende, så opgaven var at få det henslumrende gymnasium, der lå i den absolutte udkant af både byen og den almindelige bevidsthed, tilbage på det lokale landkort.

- Det synes jeg, er lykkedes meget godt, siger Claus Niller beskedent.

Tredobling af elever Han står i dag står i spidsen for Roskildes største gymnasium, hvor elevtallet næsten er tredoblet i hans tid, fra 550 i 1999 til 1.439 elever i dag.

Af samme grund har de fysiske rammer været under mere eller mindre konstant udvidelse gennem de sidste knap 15 år. Men nu lader vokseværket også til at have nået et passende niveau.

Når personalet regnes med har omkring 1.600 personer dagligt deres gang i bygningerne på Holbækvej, og det er tæt på den øvre grænse for, hvor mange der kan være.

- Det har været en vanvittig rejse at være med på, og de unge synes jo det er fedt, at vi er mange. Så er det også altid lidt lettere at finde en kæreste. Men nu har vi fundet en størrelse, som er passende for os - også til den bygningsmasse vi har, siger Claus Niller.

Selveje på lånt tid Roskilde Katedralskole blev selvejende fra 1. januar 2007, og det betød med et slag, at beslutningerne ikke længere blev taget på Amtsgården.

- Det har været det sjoveste, at vi selv fik ansvaret for at disponere de mange millioner kroner. Men jeg kan godt blive bekymret for selvbestemmelsen og selvejet på sigt, spår Claus Niller, der netop er blevet valgt til bestyrelsen i interesseorganisationen Danske Gymnasier.

Det forkætrede to procents omprioriteringsbidrag, der har drænet mange uddannelsesinstitutioner økonomisk over de seneste fire år, har også spist af råderummet på Katedralskolen.

Imidlertid har skolen haft en så tilstrækkeligt fornuftig en økonomi, at Claus Niller trods millionbesparelser ikke har været nødt til at afskedige medarbejdere.

Mand af musikken På rektorkontoret pryder Jimi Hendrix-plakater væggene, og Claus Niller har som altid sit Roskilde Festival-bælte på.

Når han ikke passer sit job på Holbækvej eller går til aftenmøder i nogle af alle de sammenhænge, han er engageret i, hænder det, at han trækker ned i kælderen i privaten for at dyrke sin musik.

- Jeg har et nørderum med tusindvis af cd'er, lp'er og kasettebånd. Jeg elsker at nørde med musik, siger rektoren, der heller ikke er gået glip af en eneste Roskilde Festival gennem snart 50 år.

Claus Nillers engagement i musikken uden for Roskilde Katedralskole har over årene også involveret ham i både realiseringen af Musicon og Rockmuseet, flytningen af Gimle til Helligkorsvej samt den relativt nyåbnede Roskilde Festival Højskole.

Den store forskel Rektoren har i dag nået en vis alder, men gør sig ikke umiddelbart tanker om at trække sig tilbage fra det arbejde, der fylder så meget i hans liv.

- Jeg får stadig gåsehud af at følge vores elever, der starter som store børn og forlader os som unge voksne med huer på. Og det er essensen af at være her. Du er med til at gøre en stor forskel i en definerende fase af de unges liv, siger Claus Niller, der nu også har børnebørn i Roskilde, som han gerne vil bruge tid på.

Det får ham dog ikke til at forlade Roskilde Katedralskole lige med det samme.

- Jeg bliver her så længe, det er sjovt - og nogle gange føler jeg, at jeg lige er startet, griner han.