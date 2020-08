Kaj V. Hansen kan fejre et usædvanligt jubilæum som medlem af Roskilde Byråd i 25 år.

Send til din ven. X Artiklen: 25 år i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 år i byrådet

Roskilde Avis - 30. august 2020 kl. 04:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kaj V. Hansen kan den 2. september fejre et usædvanligt jubilæum som medlem af Roskilde Byråd i hele 25 år.

Ganske vist blev han ikke genvalgt i 2017, men da daværende borgmester Joy Mogensen pludselig fandt på, at hun hellere ville være minister, fik han som 1. suppleant comeback i byrådssalen i den gamle amtsgård ved Køgevej.

'Smukke Kaj', som han kaldes i Roskilde med sin altid meget noble fremtræden, er en meget vidende person, der er særdeles godt inde i mange emner - og det fortæller han i øvrigt også gerne om.

Efter Sct. Jørgens Skole og den daværende Kommunale Realskole (senere Gråbrødre) kom han i lære i kommunens skatteforvaltning, der holdt til i en barak bag det gamle røde rådhus ved siden af gymnasiet 'amtet'.

Her nåede han at blive tillidsrepræsentant for kollegerne og blev også medlem af bestyrelsen for den gamle Roskilde Sparekasse (nu Danske Bank), der dengang var byens dominerende pengeinstitut.

Byvandringer

I 1994 blev han første gang valgt for Socialdemokratiet til Roskilde Byråd, da daværende borgmester Henrik Christiansen, der kendte Kaj fra AOF, opfordrede ham til at stille op.

- Jeg har ikke nogen ideologisk baggrund fra DSU eller lignende. Så det var lidt af en tilfældighed, at jeg stillede op for S, fordi borgmesteren spurgte mig, har han en gang fortalt.

Blandt de sager, som han gennem årene er stolt af at have arbejdet for, er bevarelsen af de mange grønne områder i Roskildes centrum og omegn.

- Det er et kæmpeaktiv for vores by, som flere og flere efterhånden får øjnene op for, siger han.

I Roskilde er han samtidig kendt for de populære byvandringer, som han i mange år har arrangeret sammen med lokalhistorikeren Lotte Fang. På grund af corona måtte de aflyse programmet i år, men han håber på, at det kan lykkes igen til næste år.

Da Kaj V. ikke blev genvalgt til byrådet i 2017, var han dybt skuffet. Så meget større var glæden til gengæld, da han vendte tilbage i sommeren 2019 og dermed når at være medlem i over 25 år inden det næste valg i efteråret 2021.

tk

Reception 2. september, klokken 16.30, i foyeren foran byrådssalen på rådhuset.