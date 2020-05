25 Unique år: Min frisørdrøm gik i opfyldelse

For Karin Møbius var det en drøm, der gik i opfyldelse, da hun som ung på Fyn kom i lære som frisør. Gennem de sidste 25 år er drømmen blevet til virkelighed, mens hun i Roskilde har været ejer af Salon Unique, hvor hun nu 2. maj kan fejre 25 års jubilæum.

- Helt fra lille pige har jeg enten villet være damefrisør eller arbejde med små børn i en vuggestue. Men det sidste opgav jeg, fordi man først skulle samle point for at komme ind på uddannelsen.

- Så jeg blev frisør, hvor det dog heller ikke var let at få en læreplads. Jeg var rundt og ringe på døren de første 50 steder, før jeg blev elev hos Salon Folkebo i Odense, fortæller hun.

Karin Møbius er født i Aunslev ved Nyborg, hvor hendes far var smedemester. Så hjemmefra var hun vant til de krav, der stilles for at være selvstændig.