Ind til videre er dette et historisk syn. Det er stadig ikke tilladt med publikum til Danmarkseriekampe, så de to oprykningskampe mellem KFUM og Ledøje Smørum bliver uden tilskuere.(Foto: Jan Partoft)

23 mand og publikum på skærmen

KFUM og Ledøje-Smørum har fået udstukket reglerne for de to kampe, der skal afgøre hvilket af holdene, som skal rykke op i 2. division.

Holdene må hver højst stille med 23 mand alt indbefattet og der er ikke udsigt til, at der kan komme tilskuere omkring banen. Det har fået KFUM til at gå i gang med at undersøge muligheden for at lave en intern livestreaming af kampen, så 50 personer kan se den i klubhuset på Lillevang.