228 gange uden billet

DSB vil gerne have 171.375 kroner af en 47-årig mand, der har kørt i tog uden billet. Han er blevet snuppet for den foreteelse 228 gange. Nu har de mange togture uden billet udløst en retssag, der finder sted i Retten i Roskilde på tirsdag. Manden er anklaget for at have snydt DSB ved at køre uden billet.