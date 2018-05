21 mio. kr cykelsti gennem Skjoldungelandet

Projektets brug af digitale virkemidler gør det muligt for folk at se tilbage i tiden gennem sin smartphone.

Pludselig vil en to km høj gletsjer tårne sig op foran familien og vender man sig om, kan det være at en flok rensdyr er ved at passere gennem en smeltevandsstrøm. Og så forstår man virkelig betydningen af klimaforandringer naturkræfter samtidig med, at man får indsigt i, hvordan Lejreegenes karakteristiske, bakkede landskab er skabt. Projektet bidrager også til at synliggøre og videreudvikle de spændende læringstilbud om bl.a. istidens jægere som Sagnlandet tilbyder skolerne. Så det er et stort, fælles projekt, der kommer mange målgrupper til gavn.