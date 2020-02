Se billedserie Det er populært at gifte sig i 2020, og flere datoer er allerede booket ud. Foto: Fotograf Susanne Eghoff

Send til din ven. X Artiklen: 2020 er brylluppernes år: Datoer er hurtigt udsolgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2020 er brylluppernes år: Datoer er hurtigt udsolgt

Roskilde Avis - 15. februar 2020 kl. 00:50 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk er vilde med at gifte sig i 2020, og på rådhuset i Roskilde kan vielsesekspert Line Brisson Mortensen allerede mærke, at der er stor interesse for at gifte sig.

Hun forklarer, at det er som om, at tallet 2020 har noget magisk over sig for giftemodne mænd og kvinder.

- Vi oplever helt sikkert en stor interesse og oplever en stigning i folk, der gerne vil giftes i år, siger hun.

Højsæsonen for giftemål er sædvanligvis i forårsmånederne og juni og august, men i år bommer bryllupperne allerede i februar, og det er meget usædvanligt.

- Det er som om, at nogle folk har ventet med at ville gifte sig til i år på grund af årstallet, siger Line og forklarer, at hun allerede har været nødt til at lukke nogle datoer ned, da de allerede er booket ud.

Det drejer sig blandt andet om 22. februar. Også valentinsdag 14. februar er rigtig populær.





Bryllupsdag hvert 4. år 29. februar er også helt udsolgt fortæller bryllupseksperten. Hun er overrasket over, at netop denne dato er så populær, da den jo kun dukker op hvert 4. år, hvilket jo betyder, at de fleste kan vinke farvel til at fejre kobberbryllup og helt sikkert sølv- og guldbryllup.

Men det er jo nok netop datoens sjældenhed, der gør den til noget helt særligt, og så kan man vel nok finde en anden dato at fejre metalbryllupperne på.

Line Brisson Mortensen regner også med, at for eksempel lørdag 10. 10. 2020 bliver meget eftertragtet. Hvis man vil giftes der, er det med at være tidligt ude.

Kommende brudepar kan dog ikke kommer i rådhusets kalender før tidligst fire måneder før brylluppet skal fejres.





Udsolgt I domkirken er bryllupsdatoer så godt som udsolgt de kommende to år. Men det er der intet usædvanligt i, og det har intet at gøre med årstallet, siger ledende kordegn Tina Birk Klein.

Brudepar ønsker nemlig at sige ja til hinanden i den smukke Unesco-bygning året rundt.

Til gengæld kan det kun lade sig gøre om lørdagen, derfor bliver der hurtigt booket ud ligemeget hvilken dato, kalenderen viser.

På rådhuset derimod kan man både blive viet torsdag, fredag og lørdag.