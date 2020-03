2.000 unge i Roskilde kan få: Studenterhue uden eksamen

De op mod 2.000 unge, der til sommer skal afslutte deres HF- eller gymnasieuddannelse i Roskilde, kan få deres hue uden at skulle til eksamen.

Hvis eleven så selv insisterer på at komme til eksamen - måske for at få bedre karakterer - kan en sådan gennemføres senere en gang til efteråret eller måske om foråret sammen med næste års studenter i 2021.