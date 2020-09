19-årig nægtede at tage mundbind på

Mandag aften måtte politiet træde til hjælp i et tog på Roskilde Station, hvor en 19-årig mand fra Kalundborg nægtede at forlade toget.

Togpersonalet havde bedt ham om enten at tage mundbind på eller forlade toget. Da han ikke fulgte nogle af opfordringerne, blev han med politiets hjælp sat af toget. Da han ikke kunne komme med en gyldig grund til at være undtaget krav om mundbind i offentlig transport blev han sigtet for at overtræde covid-19 påbuddet om at bære mundbind.